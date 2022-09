Lautaro Martinez: “Inzaghi ci dà fiducia, siamo con lui. Inter deve vincere sempre”

Al termine del match di San Siro tra Inter e Torino, il giocatore nerazzurro ha parlato così ai microfoni di DAZN

Alessandro Cosattini

Al termine del match di San Siro tra Inter e Torino, il giocatore nerazzurro ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che il Torino era una squadra difficile da affrontare: nel primo tempi abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi, ma come carattere siamo riusciti a mettere la partita dalla nostra parte e a vincerla. Era importante".

Quanto peso vi toglie questo successo?

"Avevamo bisogno di una vittoria così dopo due ko, volevamo volere per stare tranquilli perché abbiamo un calendario stretto. Stiamo facendo del nostro meglio e cerchiamo di fare bene per l’Inter che deve vincere sempre".

In questo momento ti stai prendendo responsabilità. In che momento sei della tua carriera?

"Cerco sempre di dare una mano al compagno, al club che mi ha dato fiducia alla gente che mi vuole bene. Lavoro a testa bassa e cerco di imparare. Sono maturato in questi anni in Europa e cerco di dimostrarlo sempre in campo".

Quanto è difficile ogni volta adattarti alle caratteristiche dei tuoi compagni d’attacco?

"Non è facile perché siamo quattro attaccanti diversi con qualità diverse e movimenti diversi. Devi lavorare in settimana, conoscere i compagni e poi devo adattarmi con ognuno".

Cosa non ha funzionato in questo avvio? Sono arrivati due ko in una settimana.

"Questa settimana abbiamo affrontato Milan e Bayern che ci hanno messo in difficoltà, capita di vincere e perdere. Ma non dobbiamo buttare ciò che abbiamo fatto di buono, dobbiamo imparare dai dettagli e crescere da quelli".

Il lavoro con Inzaghi?

"Siamo con lui, c'è sempre dietro, ci dà fiducia anche nei momenti in cui la squadra non va. Quando il mister è così in allenamento ci dà voglia di crescere e imparare dagli errori".