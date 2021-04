LuLa a quota 36, CdS: “C’è un altro dato particolarmente significativo sulla loro intesa”

Lukaku e Lautaro, entrambi in gol, sono stati protagonisti del successo contro il Sassuolo: la coppia funziona ma non è più una novità

"La formula è sempre quella: Lukaku più Lautaro. Ed è quella giusta non solo per vincere le partite - quella con il Sassuolo è stata solo l’ultimo esempio - ma, a questo punto, anche per conquistare lo scudetto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'accoppiata vincente Lukaku-Lautaro. I due attaccanti nerazzurri hanno segnato 36 gol, seconda coppia-gol dietro solamente al Bayern con l'inarrivabile Lewandowski che, da solo, ne ha segnati 35.