Lautaro, gol in Champions ormai un caso: i numeri e la ricerca del perché

Lautaro Martinez è a digiuno da oltre un mese e anche ieri non ha trovato la via della rete con il Barcellona: cosa dicono i numeri

Senza gol da fine agosto contro la Cremonese. Lautaro Martinez è a digiuno da oltre un mese e anche ieri non ha trovato la via della rete con il Barcellona. Ha lottato e si è sacrificato, ma per Gazzetta “il gol in Champions per il Toro è rimasto un tabù che ormai ha il sapore del caso. Con la maglia nerazzurra, da quando è sbarcato a Milano nell'estate 2018, Lautaro ha disputato 192 incontri, segnando 77 volte. A far riflettere però è l'andamento che il ragazzo di Bahia Blanca sta avendo nella coppa europea più prestigiosa, quella che... pesa i calciatori e li divide, nel caso degli attaccanti, tra "forti" e "campioni".