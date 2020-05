Lautaro non vuole rinnovare? Repubblica: “L’Inter smentisce. La questione fondamentale…”

È implacabile il pressing dei quotidiani spagnoli, Sport e Mundo Deportivo in particolare, su Lautaro Martinez. L’ultima novità riguarda la volontà del giocatore di non voler rinnovare il contratto. Ma secondo quanto riporta Repubblica, la cosa non trova conferma all’Inter. “Alla Pinetina si dicono tranquilli del fatto che Lautaro possa restare“, sottolinea il quotidiano. “Fondamentale è la questione della ripresa dei campionati e soprattutto dei diritti tv: se una sola fra Serie A e Liga dovesse incassare l’ultima rata dai broadcaster per la stagione in corso, di certo i club di quel campionato avrebbero un vantaggio competitivo su quelli dell’altro. Per capirsi: se la Liga dovesse ripartire e non la Serie A, a quel punto i club spagnoli sarebbero più ricchi e capaci di attrarre i campioni del nostro campionato“.

(Repubblica)