Lautaro: “Non si può giocare su questo campo, non è all’altezza! Grazie a Conte ho…”

Le parole del giocatore nerazzurro al termine della gara vinta contro lo Spezia

Al termine di Inter-Spezia, gara vinta dai nerazzurri che hanno centrato la terza vittoria consecutiva, Lautaro Martinez ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero vincere davanti ai nostri tifosi e in casa. Facciamo fatica a fare il nostro gioco e il lavoro che facciamo, speriamo di fare meglio. Stiamo lavorando per cose importanti e il campo deve essere all'altezza, non va bene un campo così perché non possiamo fare il gioco che vogliamo".