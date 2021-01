Gds: “Lautaro ‘secchione’. Intervista arrivata dopo tanti rinvii per colpa di… Conte!”

Su Sportweek parla Lautaro Martinez. Una lunga intervista (oggi è uscito qualche estratto, domani in edicola l’intervista completa) dove il Toro parla di scudetto, la stima per Conte, l’intesa perfetta con Lukaku e la vita privata. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intervista avviene dopo un buon pressing e tanti rinvii. “Non che faccia la star, è che Conte comunica il programma di allenamento all’ultimo. E giustamente Lau, il secchione, non intende perdersi neanche un minuto di defaticante. Non è solo senso di responsabilità o rispetto delle regole (che comunque ha entrambi spiccatissimi) tantomeno soggezione del mister (che non è un tenero), è che – come ci racconterà – lavorare con Antonio Conte significa crescere e lui vuole crescere tanto“.

(Gazzetta dello Sport)