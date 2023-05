Lautaro: “Andiamo a Istanbul per vincere la Champions. Adesso sono in forma e…”

"La serata di oggi mi rimarrà per tutta la vita, per me, per i tifosi, per i compagni. Queste serate sono importantissime, l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Andiamo avanti, siamo troppo felici"

"Soffro tanto quando non gioco bene come voglio io, a volte capita, il calo fisico conta tanto. Non mi sono fermato e avevo la caviglia distrutta, sto bene e al Mondiale ho fatto punture per stare vicino ai compagni. Nei 10 giorni di riposo in Argentina mi hanno fatto bene, ho fatto tanti lavori per mettermi a posto. Sono in gran forma, felicità assoluta e ringraziamento ai compagni. Siamo arrivati adesso in finale, dobbiamo dare il massimo e andare a Istanbul ad alzare la Coppa. Siamo ad un passo, lo volevamo, l'abbiamo raggiunto battendo l'eterno rivale ed è una partita che rimarrà nella storia. Coppa Italia? A questo sport si gioca per vincere, l'Inter si merita di giocare finali e di vivere serate indimenticabili"