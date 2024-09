"In realtà, è stata pagata soprattutto l’onda lunga delle troppe partite: la marmellata tra club e nazionali ha portato alcuni big a essere per il momento in condizione davvero traballante. Lautaro è il segretario di questo partito, per questo si penserà a un lavoro speciale per lui: bisogna riportarlo ai suoi standard in tempi brevissimi, anche con sedute personalizzate. Certo, è stato notato che l’argentino e un declinante Mkhitaryan avrebbero potuto riposare anche col Diavolo, e i cambi hanno aggiunto confusione nel reparto di centrocampo, snaturato come mai prima d’ora".