Attacco Inter, Lautaro ancora leader: “La sensazione è che dentro la squadra…”

"Anche a Firenze guida il “Toro”. Nulla di inedito, del resto è così da quasi due mesi, vale a dire dopo lo stop di Lukaku, che non ci sarà nemmeno stasera. Meno scontato, almeno rispetto a quanto accadeva lo scorso, l’utilizzo che Inzaghi sta facendo dell’argentino. Ovvio che fosse centrale anche nella stagione passata, ma veniva sostituito quasi sempre, tanto che soltanto in 5 occasioni (su 41 presenze da titolare) è rimasto in campo fino al 90’. Finora, invece, su 14 uscite ufficiali e 12 dall’inizio, Lautaro è arrivato al fischio finale in ben 8 occasioni. È una differenza più che netta. È chiaro che, con il rientro di Big Rom, e quindi con una più ampia possibilità di ruotare gli attaccanti, all’argentino verrà risparmiato qualche scorcio di partita in più. La sensazione, però, è che il suo peso dentro la squadra sia aumentato".