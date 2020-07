TS – Lautaro, Marotta rinvia la questione rinnovo: Barcellona oggi più lontano, ma…

In casa Inter continua a far discutere il futuro di Lautaro Martinez: sull’attaccante argentino è forte il pressing di diversi top club europei, Barcellona in testa, ma la dirigenza nerazzurra non intende concedere sconti. Tuttavia, come ribadito dall’ad Beppe Marotta pochi minuti prima del fischio di inizio della sfida con la Fiorentina, la questione rinnovo verrà affrontata solamente a fine stagione. Ad oggi, secondo Tuttosport, il Toro appare più vicino a una permanenza a Milano, anche se è certo che il Barcellona non mollerà la presa:

“Ieri è partito dalla panchina, ma Lautaro Martinez ha fatto comunque parlare di sé. Sia per le dichiarazioni nel pre-partita dell’ad Beppe Marotta, che per alcune sue frasi rilasciate al “Matchday Programme” dell’Inter. […] Col Barcellona, evidentemente, oggi più lontano, anche se il mercato è ancora lungo e i catalani, una volta terminata la Champions, c’è da scommettere che torneranno alla carica. Di sicuro si è “riavvicinato” all’Inter lo stesso giocatore con le sue dichiarazioni“.