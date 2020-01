Prima della partita tra Inter e Atalanta ai microfoni di Dazn ha parlato Lautaro Martinez. Ecco le parole dell’attaccante nerazzurro: «Ho giocato con giocatori di grandissimo livello come Milito, Lisandro Lopez. Con Romelu stiamo lavorando molto bene giorno dopo giorno. Dobbiamo continuare così, allenandoci e dando il meglio per i compagni e per l’Inter».

(Fonte: Dazn)