Lautaro, in arrivo maxi offerta del Tottenham: per l’Inter è incedibile, ma…

L'attaccante argentino non ha alcuna intenzione di lasciare Milano, ma gli Spurs non si arrendono e rilanciano

Fabio Alampi

Nonostante la ferma volontà di Lautaro Martinez di rimanere all'Inter e quella del club nerazzurro di non fare a meno di lui, il Tottenham non ha alcuna intenzione di arrendersi ed è pronto a presentare una nuova, maxi offerta per l'attaccante argentino. Così scrive Tuttosport:

"Lautaro è nel mirino del Tottenham - e resta nei radar dell'Atletico - pronto a mettere sul piatto una cifra monstre, fra gli 80 e i 90 milioni di euro. Una somma che potrebbe far tremare le gambe ai dirigenti nerazzurri impegnati, come noto, in un’estate in cui dovranno ancora fare i conti con il bilancino e chiudere il saldo del mercato con un attivo di 60 milioni. Lautaro, però, da giorni è stato dichiarato incedibile. Dal club, che lo ritiene il volto della squadra nerazzurra, ma anche dallo stesso Simone Inzaghi , che ha chiesto di non inserirlo nella lista dei big cedibili. Ma soprattutto, chi non vuole lasciare l’Inter è lo stesso giocatore che anche nel recente ritiro della nazionale ha spiegato di non vedersi assolutamente lontano da Milano".

Incedibile ma...

"L'Inter deve cedere per raggiungere gli obiettivi economici fissati da Suning ed è evidente che un'offerta di tale portata - 80 milioni minimo - andrebbe presa in considerazione, inutile nasconderlo. Inoltre in attacco, insieme a Lukaku, arriverà Dybala - anche se Marotta ha messo in stand-by l'operazione Joya per concentrarsi su Lukaku, rimandando la definizione del tutto alla prossima settimana -, quindi un paio di uscite davanti andranno definite (con Sanchez, sulla carta uno fra Dzeko e Correa). Molto, però, dipenderà anche dalla tempistica di questa proposta.

Il Tottenham, infatti, era pronto a mettere sul piatto una cifra simile già l'estate scorsa, ma la proposta di Paratici, ds dei londinesi, arrivò ad agosto inoltrato, tardi per ricevere il sì dell'Inter che a quel punto aveva ceduto già Hakimi e soprattutto Lukaku. Se il Tottenham si fosse presentato con 80 milioni a luglio 2021, probabilmente l'Inter avrebbe ceduto il "Toro", provando a quel punto a trattenere Lukaku, rinnovandogli il contratto come da sua richiesta. Il copione potrebbe ripetersi, con la differenza però che Lautaro Martinez rispetto a un anno fa ha nel frattempo rinnovato il contratto, con un ingaggio passato a 6 milioni di euro. Dunque molto dipenderà da quando eventualmente arriverà questa offerta del Tottenham, perché l'Inter nel frattempo potrebbe aver già ceduto un altro big".