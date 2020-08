Cds – Lautaro, lo aspetta il rinnovo con l’Inter: Messi ha stravolto tutto. Non basterebbe…

nemmeno la prospettiva di andare a firmare un contratto in doppia cifra può essere, al momento, una garanzia sufficiente per spingerlo a salutare la società nerazzurra.

Difficile immaginare quale possa essere oggi lo stato d’animo di Lautaro. Se resterà in nerazzurro, però, il più contento sarà Conte, per cui resta un elemento fondamentale, o comunque di difficile sostituzione. Se davvero andrà avanti con l’Inter, lo aspetta il rinnovo di contratto. Evidentemente non alle cifre proposte dal Barcellona. Ma, chissà, magari sarà sufficiente per fargli dimenticare Messi…“.

Fino a pochi mesi fa una sua partenza era più che probabile, ma adesso la situazione è cambiata. Con Messi che spinge per lasciare il Barcellona, Lautaro Martinez potrebbe rinnovare con l’Inter e rimanere a Milano. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport,