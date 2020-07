TS: “Lautaro sarebbe già del Barcellona”. Una mossa dell’Inter cambia tutto: in autunno…

Nella strana estate in cui il calcio giocato deve convivere giocoforza con il mercato, tutto è stravolto. Anche una trattativa che procedeva spedita, come quella tra Inter e Barcellona per il ‘Toro’. “Lautaro Martinez sarebbe già un giocatore del club blaugrana” scrive Tuttosport, che racconta di incontri già lo scorso ottobre.

Ma ora la base della trattativa si è sgretolata per un motivo: l’accelerata dell’Inter per Emerson Palmieri. Una mossa che complica i piani del Barcellona, che da tempo lavora per inserire il cartellino di Junior Firpo nell’operazione Lautaro.

Il Barcellona è convinto che la trattativa può riaccendersi in autunno, quando l’Inter tornerà a chiedere Arturo Vidal. Per il club blaugrana quella del cileno è la strada più agevole per arrivare a Lautaro, ma resta da risolvere il nodo legato ai 90 milioni di euro chiesti dalla società di viale della Liberazione. Una cifra troppo alta per il club di Bartomeu, a meno che non riesca a cedere qualche calciatore.