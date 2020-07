Inter, si cerca il doppio colpo in casa Chelsea. C’è l’offerta per Emerson e può saltare un affare

Emerson Palmieri è l’obiettivo numero dell’Inter per la fascia sinistra. Dopo l’acquisto di Hakimi, Conte vuole rafforzare le corsie laterali con l’ex Roma che ha già avuto al Chelsea. Secondo quanto si legge su Goal, l’Inter sarebbe pronta a offrire ai Blues circa 22 milioni di euro per il cartellino di Emerson che non rientrerebbe più nei piani del tecnico Lampard. Il Chelsea, infatti, ha messo nel mirino Chilwell del Leicester.

Ma Emerson non sarebbe l’unico Blues su cui l’Inter è in pressing. Conte punta ancora Olivier Giroud nonostante il rinnovo del contratto e i contatti tra il club nerazzurro e l’entourage del francese sarebbero ripresi. L’eventuale arrivo all’Inter di Emerson può frenare un’altra trattativa col Chelsea: quella per il riscatto di Moses che potrebbe rientrare in Inghilterra a fine stagione.