Lautaro, nessun provvedimento per la festa. C’è stato il chiarimento con i dirigenti

Il giorno seguente alla sconfitta contro la Juve, Lautaro è stato pizzicato in un locale di Milano per festeggiare il compleanno della sua compagna, Agustina Gandolfo. Le immagini, girate anche sui social, non sono piaciute ai tifosi che hanno criticato il comportamento dell'attaccante.

"Il sito Dagospia ha pubblicato le immagini di Lautaro in un noto locale milanese nella serata tra lunedì e martedì, per il compleanno della compagna Agustina. Polemiche (contenute) sui social per l’orario e per l’opportunità della festa nel post Juve. Quest’ultimo aspetto è stato proprio quello sottolineato dagli stessi dirigenti nerazzurri al giocatore, ieri ad Appiano. In ogni caso, nessun provvedimento", spiega La Gazzetta dello Sport.