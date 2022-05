Lautaro: “Dispiace tanto. Orgoglioso di indossare e difendere questa maglia. Grazie tifosi”

Il post dell'attaccante argentino che traccia il bilancio della stagione dell'Inter

"Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso di indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest’anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l’ amore e il supporto di sempre". È il messaggio che Lautaro Martinez ha affidato a un post su Instagram. Il Toro era uno dei più commossi al termine di Inter-Sampdoria per aver mancato lo scudetto. L'argentino, inoltre, è stato uno dei giocatori più acclamati dai tifosi.