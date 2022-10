Lautaro, c’è cauto ottimismo. “Resta tanta preoccupazione. Sarà convocato solo se…”

La Gazzetta dello Sport riporta aggiornamenti sulle condizioni di Lautaro Martinez. Il Toro resta in dubbio per il Barcellona

"Il livello di preoccupazione resta alto. Lautaro Martinez ieri aveva sensazioni più positive rispetto a sabato sera, ma comunque solo oggi si capirà l’entità dell’affaticamento muscolare: se non avvertirà fastidio, allora si allenerà con la squadra e sarà convocato per il Barcellona. Viceversa, in caso di fastidio ancora vivo, si procederà con degli esami strumentali per guardare più in profondità il problema e scongiurare un altro stop di uno dei leader nerazzurri". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Lautaro Martinez.