GdS – Inter, che succede a Lautaro? “Deve crescere. E c’è una parola che circola intorno a lui”

Non è un momento propriamente fantastico per Lautaro Martinez , a secco anche nel derby e reduce da un solo gol nelle ultime sei da titolare. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'argentino debba ancora trovare la continuità dei grandissimi con la maglia dell'Inter:

"Delle ultime sei partite da titolare, il Toro ha segnato solo alla Juve in Supercoppa, su calcio di rigore. Poco per chi ha il compito di caricarsi l’Inter, sul piano offensivo. Oggi farà coppia probabilmente con Sanchez. Qui c’è una parola chiave che intorno all’argentino va sottolineata: continuità. Non è esattamente una sua caratteristica, è il segnale di un margine di crescita evidente, di una maturazione non ancora completata. Magari il discorso si può applicare all’Inter tutta. Ecco perché ha ragione Inzaghi: la rabbia va sfruttata. Chissà se, dopo aver perso il derby con il Milan, Simone riuscirà a esultare per il suo derby del cuore, lui che alla Lazio ha scritto un pezzo di storia. È un motivo in più, certamente. Ma ce ne sono altri mille, s’è capito".