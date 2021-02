Lautaro: “Stare dietro a Lukaku? A volte devo partire prima. C’è da preparare bene il derby”

Il giocatore argentino, che ha segnato il gol del 3 a 1 contro la Lazio, ha parlato della vittoria nerazzurra

«Sono contento perché lavoriamo tanto per essere là davanti e questo ci fa piacere. Abbiamo fatto una grande partita da squadra». Lautaro Martinez, ai microfoni di Skysport ha commentato così la vittoria sulla Lazio che vale il primo posto in classifica. Il giocatore ha dato ragione a Conte, è un punto di partenza, ma l'Inter deve ancora lottare partita dopo partita per restare dove si trova ora: