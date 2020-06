Lautaro, chi l’ha scoperto: “Pensa solo all’Inter, non al Barça. Lo conosco e dico che…”

Continuano incessanti i rumor che vorrebbero Lautaro Martinez vestire la maglia del Barcellona la prossima stagione. E a questo in molti hanno ricondotto la brutta prestazione del Toro a Napoli, accusandolo di avere già la testa in Catalogna. Non è di questo avviso Fabio Radaelli, scopritore del centravanti dell’Inter, che ha assicurato: “Lo conosco molto bene – si legge su Sport -, sono sicuro che al momento abbia solo una cosa in mente: segnare molti gol per l’Inter. Lautaro non pensa al Barcellona. Non c’è niente che possa distrarlo ora.

Lautaro ha sempre un modo di giocare e di comportarsi che rispetta il ruolo che deve svolgere sia fuori che dentro il campo. Il Barcellona è interessato a lui e questa notizia, a causa della grandezza del club, si sente ogni giorno. Ma lo ripeto perché lo conosco: ha solo l’Inter in testa. Come può rispondere alle critiche degli ultimi tempi? Semplice, facendo quello che sa fare meglio, cioè segnare. Gli attaccanti sono così. E Lautaro ha sempre risposto segnando. Vuole sempre vincere e migliorare. Un giorno diventerà il miglior attaccante del mondo”, ha concluso.