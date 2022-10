Lautaro: “Do tutto per l’Inter, mi sento tanto leader. Lukaku? Speriamo rientri”

Le parole dell'argentino: "E' un momento importante per me e per la mia carriera, si avvicina anche il Mondiale"

Marco Astori

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Fiorentina. Queste le sue parole: "E' un momento importante per me e per la mia carriera, si avvicina anche il Mondiale: sono contento, lavoro bene ogni giorno, curo i dettagli e cerco di dimostrarlo in campo. A chi assomiglia il primo gol? Ad Aguero, faceva quelle sterzate, anche Milito. Leader? Mi sento tanto leader, sono già cinque anni in questo club: do tutto per l'Inter, i compagni mi ascoltano e cerco sempre di dare una mano alla squadra e rendere felici i tifosi.

Il mio modello? Ho sempre seguito Radamel Falcao, mi piaceva tanto il suo modo di giocare: ho avuto la fortuna di giocare con Milito e Aguero, ho imparato tanto. Lukaku? Manca non solo a me, ma alla squadra, è importante: speriamo di trovarlo pronto e a disposizione. Come si fa a non pensare al Mondiale? Con la mentalità giusta, oggi gioco per l'Inter, questo mi porta al Mondiale: se pensi di farti male, magari succede".