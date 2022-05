Inter, Lautaro: “Vogliamo vincere tutti i trofei che giochiamo. Decisivi testa e cuore”

Prima del fischio d'inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez, centravanti nerazzurro, ha parlato così della gara

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset prima del fischio d'inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez, centravanti nerazzurro, ha parlato così della gara: "E' molto importante, c'è un trofeo in gioco: sarà una partita importante e dobbiamo cercare di fare quello che abbiamo preparato e di alzare il trofeo. Ci darebbe tanto, tutti i trofei vogliamo vincerli: possiamo giocare un'altra finale e daremo il massimo. Si risolve in dettagli, sarà dura da battagliare. Sarà decisiva la testa e il cuore, essere uniti anche nei momenti difficili per poi fare il meglio in attacco per portare a casa il risultato".