Inter, Lautaro è pronto: Juventus nel mirino. In testa c’è un doppio obiettivo

L'attaccante argentino, dopo essersi negativizzato, è tornato a lavorare ad Appiano Gentile: domenica ci sarà

Buone notizie per l'Inter: Lautaro Martinez si è negativizzato e, nella giornata di ieri, è subito tornato a lavorare ad Appiano Gentile. L'attaccante argentino può così mettere nel mirino la sfida di domenica contro la Juventus, avversario già battuto a gennaio in Supercoppa Italiana ma contro cui non segna in campionato dal 2019. Nella testa del Toro c'è un doppio obiettivo, come spiega il Corriere dello Sport: "Lautaro Martinez sarà in campo contro la Juventus. La conferma è arrivata ieri quando l'argentino, sottoposto a tampone di controllo, ha avuto la certezza di aver sconfitto il Covid. Immediatamente si è recato alla Pinetina per iniziare l'iter burocratico necessario per tornare in campo e ha svolto anche una leggera seduta insieme al vice di Inzaghi, Massimiliano Farris".