Lautaro, provocatoria l’ultima offerta del Barcellona: cifra assurda, l’Inter neanche si siede

Strappare Lautaro Martinez all’Inter a condizioni di saldo. E’ questa l’intenzione del Barcellona, che vuole inserire nell’affare 2-3 giocatori per poter fare anche plusvalenze portandosi a casa il miglior talento mondiale.

Ovviamente, i piani catalani hanno trovato subito un ostacolo. Quell’ostacolo si chiama Inter, quell’ostacolo si chiama Beppe Marotta. L’Inter non farà da “discarica” al Barcellona, che non vuole esagerare con la parte cash.

“Novanta milioni cash. Valgono una risposta alle indiscrezioni di un Barcellona disposto ad arrivare a quota 50, con i contanti. Ecco: su quelle basi, l’Inter non ragiona neppure. Non vuole farlo, perché in un mercato che sarà certamente diverso rispetto al passato, pieno di incognite anche se probabilmente al ribasso, sarebbe troppo rischioso crearsi un problema di natura tecnica – ovvero la cessione di un giocatore centrale per società e allenatore come Lautaro – senza aver sufficienti garanzie di potersi spendere in una partita ad altissimi livelli per un eventuale sostituto”, evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport.