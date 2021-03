Parma-Inter, Conte non fa calcoli: “Ma Lautaro potrebbe riposare, Sanchez al suo posto”

Antonio Conte non farà molti calcoli per la partita di domani sera al Tardini contro il Parma. Troppo importante mantenere la continuità

"Conte non è mai stato un grande fan del turnover. In campo va sempre la squadra migliore, quella che offre più garanzie di successo. E col Parma sarà lo stesso. Ma Alexis Sanchez è in ottima forma e il gol lampo realizzato col Genoa fa salire le chance di una maglia da titolare per il cileno. Certo, rinunciare alla LuLa in un momento chiave della stagione può essere un rischio, ma calcolato. Difficile far riposare Lukaku, con cui si parte praticamente sempre da 1-0. Più probabile un turno di riposo per Lautaro, uscito stremato domenica".