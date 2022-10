Lautaro pronto, è recuperato e va in campo. Ma la sorpresa in attacco è un’altra

"La velocità e l’imprevedibilità di Correa, in effetti, potrebbero creare più di un problema al Barça, arrivato a Milano in emergenza nel reparto arretrato. Forse è per questo che Inzaghi va dritto per la sua strada: in fondo lui meglio di chiunque altro conosce il Tucu e sa cosa può fare. Sarà la svolta? Di sicuro sorprende la scelta di lasciar fuori Dzeko, unico attaccante a segno in Champions e ultimo a trovare la rete in campionato, nel derby. Ma se Lautaro sta bene, gioca. Il Toro ieri si è allenato, potrebbe finire in panchina solo se non se la sentisse di rischiare. Difficile, in una notte così", aggiunge il quotidiano.