Lautaro e i rigori, un rapporto mai sbocciato: già 3 errori con l’Inter. E in Argentina…

Ancora una volta Lautaro Martinez ha confermato il suo scarso feeling con i tiri dagli 11 metri: contro il Bologna l’attaccante argentino ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe portato l’Inter sul 2-0, un errore che alla luce del risultato finale ha pesato tantissimo. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato, statistiche alla mano, il rapporto mai definitivamente sbocciato tra il Toro e le conclusioni dal dischetto.

SCORE NEGATIVO – “I tiri dal dischetto non sono una specialità del Toro, tutt’altro. Quest’anno siamo a una quota realizzazione del 50% per cento: due segnati e due sbagliati (prima del Bologna, quello col Borussia Dortmund). E nella stagione scorsa, oltre ai due segnati nel derby e in Europa con il Rapid Vienna, va messo nel conto anche l’errore nella serie dei quarti di finale di Coppa Italia, che portò all’eliminazione dell’Inter“.

E IN ARGENTINA… – “In Argentina, con il Racing, Lautaro non si era certo fatto notare per i rigori calciati. […] Con una curiosità a corredo: a ottobre, nell’amichevole Argentina-Ecuador, Lautaro litigò con un compagno di squadra per battere un rigore. Il Toro allora prese il pallone e andò sul dischetto, ma Paredes – il rigorista designato – gli tolse la sfera dalle mani e segnò“.