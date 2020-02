Real e Barça su Lautaro, l’Inter vuole cautelarsi: a breve la trattativa per il rinnovo. E la clausola…

Si accende il ‘Clasico‘ sul mercato per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportano i media spagnoli, sarà Barcellona contro Real Madrid per il ‘Toro’. Blaugrana e Merengues vogliono, infatti, sfruttare la clausola i 111 milioni valida dal 1° al 15 luglio per strappare l’attaccante argentino all’Inter.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, per non correre rischi il club di Viale della Liberazione avvierà a stretto giro di posta le trattative con l’entourage di Lautaro per il rinnovo. L’obiettivo è quello di raddoppiare il valore della clausola rescissoria o eliminarla. Un discorso che ora può tornare ad essere una priorità, dopo che l’Inter aveva rimandato tutto a mercato chiuso ed era sicuro di trovare un’intesa col calciatore.

Al momento Lautaro guadagna 2,2 milioni di euro e il prossimo anno è previsto un nuovo aumento, che potrebbe essere molto più sostanzioso in caso di rinnovo.