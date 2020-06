Lautaro, il Barça rimanda il discorso. Inter pronta a offrire il rinnovo al Toro: ecco le cifre

Dopo il passaggio a vuoto nella gara di Coppa Italia col Napoli, Lautaro ha risposto subito presente contro la Samp. Un gol, la grande giocata di tacco sulla rete di Lukaku, ma anche la presenza costante nella manovra offensiva nerazzurra. L’Inter può contare ancora su di lui per sognare lo scudetto e consi può davvero pensare in grande., anche se l’ad sa che il Barcellona non mollerà.