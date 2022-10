Lautaro: “Riunione, ci siamo detti le cose in faccia: da lì l’Inter doveva ripartire”

A Sky Sport, il giocatore dell’Inter ha parlato al triplice fischio della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni

Alessandro Cosattini

A Sky Sport, il giocatore dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato al triplice fischio della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Vale tantissimo, abbiamo fatto un’ottima partita a livello di cattiveria e personalità, loro sono una squadra fisica, dovevamo essere col pensiero sempre 2 secondi prima e lo abbiamo fatto. Quando hanno attaccato ci siamo difesi bene, ora recuperiamo e pensiamo avanti.

L’Inter ha ritrovato tranquillità e fiducia? Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo fatto una riunione troppo importante, abbiamo parlato tutti, ognuno ha detto il suo pensiero e da lì l’Inter doveva ripartire, avevamo perso punti importanti e dovevamo recuperare.

Quando ho giocato con Lukaku tirava lui i rigori (ride, ndr). Se mi dà i rigori magari arriviamo ai numeri dell’anno scorso. Assist? Ogni giorno cerco di migliorare, Edin fa tantissimo lavoro, ha fatto un assist a Nicolò per l’ultimo gol. Sicuramente mi serve fare assist anche per giocare con Messi che è il migliore del mondo. È stato importantissimo per la mia carriera, devi essere sempre pronto con lui, a volte ti lascia uno contro uno, a volte te la scarica, devi essere sempre preparato.

Milito in tribuna? Ci sentiamo spesso con Diego, lui è stato importante per me in Argentina e all’Inter, lo ringrazio ogni volta che lo vedo, mi ha dato fiducia al Racing e anche all’esordio, imparavo da lui. Andremo a cena questi giorni sicuramente.

Gonzalez? Mi spiace, ha sentito duro dietro alla coscia, spero non sia grave, che possiamo recuperarlo per il Mondiale, è importante per noi".