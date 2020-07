MD – Lautaro, la scadenza della clausola non preoccupa il Barcellona: c’è una convinzione

Con l’inizio di luglio è cominciato anche il periodo di validià della clausola rescissoria di Lautaro Martinez: l’attaccante argentino può lasciare l’Inter di fronte al pagamento di 111 milioni di euro. La data di scadenza di questo vincolo, tuttavia, genera dibattito tra Italia e Spagna: se da un lato Marotta ha assicurato che la clausola varrà fino al 7 luglio, da Barcellona sostengono che potrà essere utilizzata fino al 15.

I catalani sono da tempo in pressing sull’attaccante argentino, ma hanno mostrato alcuna intenzione di avvicinarsi alla cifra richiesta dai nerazzurri: l’ultima proposta prevede il pagamento di 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, elemento gradito a Conte, ma la cui valutazione spropositata (41 milioni di euro) ha fin qui bloccato i discorsi con il club di viale della Liberazione.

L’Inter non ha intenzione di concedere sconti, e una volta scaduto il periodo di validità della clausola sarà libero di chiedere la cifra che riterrà più opportuna, anche molto di più dei 111 milioni di euro. Nonostante questo, secondo il Mundo Deportivo il Barcellona rimane ottimista sul buon esito della trattativa: “Se non verrà trovato un accordo entro questa settimana (o nei prossimi quindici giorni), la trattativa proseguirà nel tempo. Al Barcellona non si preoccupano eccessivamente. Al contrario, capiscono che se si lasciano alle spalle la clausola di 111 milioni saranno in grado di abbassare il prezzo di partenza. Hanno già il sì del giocatore, che per ora è la loro grande risorsa per garantire la buona riuscita dell’operazione“.