Scaloni su Lautaro Martinez: “Ormai non è più una sorpresa. Chiedeva a gran voce…”

“Quali giocatori mi hanno sorpreso? Ce ne sono molti di interessanti. Ad esempio Ocampos, che è stato convocato nelle ultime partite e che poi si è fatto male e ha saltato le altre. Nico Dominguez è un ragazzo che può avere un futuro importante, anche Exequiel Palacios può diventare un giocatore fondamentale. E Lautaro Martinez, però Lautaro non è una sorpresa. Chiedeva a gran voce una possibilità ma ora se l’è meritata“.

Intervistato da Olé, il CT dell’Argentina Lionel Scaloni si è soffermato sui giocatori giovani ma capaci di sorprendere nel corso del 2019 con la maglia dell’Argentina: tra questi non si può non citare Lautaro Martinez, autore di 9 reti in 17 presenze con l’Albiceleste.