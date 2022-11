Argentina, il vero segreto è Scaloni. Messi al top col ct e Lautaro è intoccabile

"Non sono solo i risultati ad alimentare tanta fede, è anche lo scarto con il passato. Leo Messi era un’anima fragile che vomitava in campo per il peso della Patria sulle spalle. Sotto Scaloni è diventato decisivo come nel club. Con l’arringa al Maracanà, prima della finale vinta, si è dimostrato il leader di cuori che non è mai stato. All’ultimo tango, Messi è pronto a prendersi il mondo", spiega La Gazzetta dello Sport.