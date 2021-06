MD – Inter, Lautaro sogno quasi impossibile per l’Atletico Madrid: tre i motivi

L'attaccante argentino è il primo obiettivo di mercato di Simeone, ma la trattativa è tutt'altro che semplice

La trattativa Lautaro per l'Atletico Madrid si presenta particolarmente complicata. Innanzitutto per il prezzo fissato dall'Inter, che è di 90 milioni di euro. In secondo luogo, perché il giocatore si trova a suo agio in Italia e il club nerazzurro sta trattando da tempo per rinnovargli il contratto, aumentandone lo stipendio e provando così a blindarlo. Terzo motivo: l'Atletico non è l'unica società interessata. Anche Real Madrid e Barcelona sono alla finestra, e sono due contendenti economicamente più potenti rispetto ai colchoneros. L'Atletico non ha nulla da perdere, ma non ha intenzione di fare follie per il Toro: la dirigenza si aggrappa alla capacità di persuasione che può avere il Simeone, che ha già parlato con il giocatore.