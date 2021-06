Lautaro, si muove Simeone: contatti diretti, Inter ferma sulla sua posizione

Prosegue il pressing dell'Atletico Madrid sull'attaccante argentino: i nerazzurri non si spostano dalla richiesta di 90 milioni

Fabio Alampi

Ancora una volta l'estate dell'Inter vedrà Lautaro Martinez al centro delle chiacchiere di calciomercato: l'attaccante argentino è da tempo nel mirino delle big d'Europa, su tutte le top di Spagna. La squadra che, in questo momento, sta aumentando il proprio pressing è l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Così scrive Tuttosport: "Il rischio che Lautaro Martinez si trasformi ancora una volta in un tormentone di mercato è concreto. Un po' come già successo nel recente passato: una volta era il Barcellona, adesso gli spifferi arrivano da Madrid. E se il Real è sempre una variabile da non perdere di vista per svariati motivi, è l'Atletico a lanciare i principali segnali in direzione Milano per corteggiare l'argentino".

Fattore Simeone

"Per farlo il club spagnolo ha subito utilizzato l'artiglieria pesante, ovvero quel Diego Pablo Simeone che ha vinto da poche settimane la sua seconda Liga alla guida dell'Atletico Madrid e, stando a quanto riportato dai media spagnoli, rinnoverà il proprio contratto nei prossimi giorni fino al 2024. Ma come regalo il prolungamento è forse un po' pochino e allora il Cholo merita la ciliegina sulla torta: quel Toro che darebbe forza al reparto e lo ringiovanirebbe pure. [...] In Spagna si dice che il Cholo abbia già cominciato a chiacchierare con il Toro, tra telefonate e messaggi su Whatsapp".

La posizione dell'Inter

"Nei primi giorni di maggio il ds Ausilio, insieme con Alejandro Camano - nuovo agente di Lautaro - aveva preso un volo per Madrid, in modo da poter valutare da vicino le intenzioni di Real e Atletico sul giocatore. I Blancos sembravano molto interessati al giocatore, tanto da ipotizzare la formulazione di una proposta attorno ai 90 milioni (60 più il resto del pagamento di Hakimi) all'Inter e ben 9 milioni all'anno al giocatore, ma l'arrivo di Ancelotti ha modificato programmi e visioni. Invece l'Atletico è sempre vivo e giovedì era arrivata a Milano una delegazione del club: ci sono stati nuovi contatti con l'Inter che in questa fase preliminare del mercato considera Lautaro incedibile. [...] L'Inter comunque un prezzo per Lautaro l'ha stabilito: servono almeno 90 milioni per il via libera".