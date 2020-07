In Spagna – Lautaro ‘spacca’ il Barcellona: è priorità per la dirigenza ma Bartomeu…

Se in Italia, l’ipotesi Barcellona per Lautaro Martinez sembra essere diventata remota, in Spagna continuano a rimbalzare voci di un interesse costante dei blaugrana per l’attaccante classe 1997 dell’Inter.

Secondo quanto riporta Francesc Aguilar, giornalista del Mundo Deportivo, c’è una divisione in casa Barça: l’area tecnica, con Abidal e Ramon Planes, considera Lautaro il rinforzo ideale e vogliono continuare nella trattativa con l’Inter. Il presidente Bartomeu, invece, considera prioritario Neymar, affare più complicato ma non per questo da escludere. Due visioni diverse, insomma, che portano a considerare in rialzo le quotazioni di una permanenza di Lautaro all’Inter.