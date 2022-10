Dal Camp Nou Lautaro non si è più fermato. Un tabù da sfatare, poi la LuLa: già con la Samp?

Momento d'oro per Lautaro Martinez che dal gol al Camp Nou non si è più fermato. L'attaccante deve sfatare un altro tabù

Andrea Della Sala

Momento d'oro per Lautaro Martinez che dal gol al Camp Nou non si è più fermato. L'attaccante deve sfatare un altro tabù, in attesa di avere di nuovo al suo fianco Lukaku.

"Raccontano che in Catalogna i difensori di Xavi lo cerchino ancora: il Lautaro visto al Camp Nou, nell’ultima di Champions prima di stasera, ha abbagliato mezza Europa. Quella sera ha interrotto quel mesetto e passa di digiuno che regolarmente gli capita e poi, come consuetudine, non si è più fermato: tre reti in due partite in Serie A. Ma in questa Coppa l’eroe del Camp Nou deve sfatare soprattutto il tabù chiamato... San Siro: i suoi gol di Champions sono quasi sempre arrivati lontano da casa, 7 su 8 per l’esattezza", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"L’unico davanti ai suoi tifosi risale a tre anni fa, stagione 2019-20, contro il Borussia Dortmund. Tra l’altro, per ispirarsi potrebbe guardare in panchina dove torna la fanteria pesante: Lukaku è lì, in attesa di giocare qualche minuto. Ma contro la Sampdoria il belga aumenterà i giri e la Lu-La potrebbe tornare a ricomporsi come ai bei tempi. Ma con una differenza rispetto al passato: sarà una ditta tra pari grado. Il Toro non è più cavaliere ma re alla stessa altezza di Romelu", aggiunge il quotidiano.