Lautaro insegue Osimhen. Victor ha più forza, il Toro più talento. Punto riferimento Inter

Se la corsa al primo posto in Serie A non è cosi avvincente, non si può dire lo stesso per quella per il titolo di capocannoniere del campionato

Andrea Della Sala

Se la corsa al primo posto in Serie A non è cosi avvincente, non si può dire lo stesso per quella per il titolo di capocannoniere del campionato. Osimhen in testa, ma tra gli inseguitori c'è anche Lautaro.

"Se l’Inter, seconda, è la prima rivale della capolista, Lautaro è il più credibile antagonista di Osimhen. Il Toro si è caricato sulle spalle i nerazzurri: 12 reti in tutto, 7 nel 2023 di cui 5 in campionato. Victor ha più forza, Lautaro più talento. E spesso va oltre gli schemi, nel senso che i gol se li inventa dal nulla. Il suo nemico è la continuità. Ogni tanto finisce in letargo. La speranza degli interisti è che il Qatar abbia regalato all’argentino un briciolo di consapevolezza in più. Solo così può inseguire Osimhen. Con Conte navigava all’ombra di Lukaku, con Inzaghi sta diventando il punto di riferimento dell’Inter", sottolinea il Corriere della Sera.