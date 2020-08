Lautaro, per il Barça è ancora un obiettivo. Affare congelato, ma l’Inter pensa al rinnovo

“In Spagna si parla di trattativa congelata fino al termine della stagione di entrambi i club, ma. Con l’inserimento di una contropartita tecnica – in assenza dei 111 milioni per la clausola, scaduta a metà luglio – come unica via per sbloccare l’affare. E con la necessità, al tempo stesso, di fare cassa cedendo prima qualche pedina. Discorso in stand-by, non certo tramontato. Meno certezze di concludere, ma Lautaro resta un obiettivo”, rivela il Corriere dello Sport.