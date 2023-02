Lautaro: “Vinto una partita speciale. La fascia non pesa, orgoglioso di portarla”

Importante aver vinto oggi perché è una partita speciale, come tutti i derby. Per noi è importante continuare a fare punti. Sono contento perché il mio gol è servito per conquistare i tre punti. L’importante è che l’Inter vinca, deve vincere sempre. Inter in crescita, stiamo giocando un buona calcio, dobbiamo continuare su questa strada. Fascia? Non pesa nulla, sono contento e orgoglioso di portarla. È merito del lavoro, cerco di dare sempre una mano ai compagni e di far godere i tifosi. Gol preparato? Facciamo movimenti, cerchiamo sempre di occupare gli spazi. È arrivata la palla e ho dovuto fare gol