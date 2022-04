Lautaro: “Si parla tanto e non mi piace perché ho sempre dato il massimo per l’Inter”

Le parole dell'attaccante argentino a Inter TV

Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV dopo i tre punti conquistati: "Sono contento della partita che abbiamo fatto. L'abbiamo preparata in settimana siamo contenti di portare a casa nostra tre punti pesanti. Sono tranquillo sempre,. lavoro per la squadra e per dare una mano ai miei compagni. Sono concentrato sempre sul mio lavoro. Tutto quello che si dice fuori non lo ascolto. Cerco di pensare alla mia famiglia, a chi mi vuole bene e all'Inter per la quale do il massimo. Sensazioni buone, stiamo facendo un ottimo lavoro. Abbiamo perso dei punti che erano importanti, ma adesso abbiamo recuperato e abbiamo tutto nelle nostre mani. Dobbiamo pensare partita dopo partita Recuperare e pensare a martedì. Gol voluto nell'angolino? Ho cercato di mettermi davanti al difensore sapevo che il cross poteva essere a terra, ho provato a toccare il pallone così il portiere non sapeva dove sarebbe andato. Era l'unico modo in cui potevo colpire il pallone. Rabbia? Si parla tanto e questo a me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l'Inter. Queste voci non mi piacciono. Quando mi tocca stare in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre. Quello che conta è dare una mano ai compagni e all'Inter".