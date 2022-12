Argentina, Lautaro: “Orgoglioso di quanto fatto finora, ma ora vogliamo di più”

Il Mondiale si decide domani e, alla fine dell'ultimo allenamento, l'attaccante dell'Inter ha scritto su Instagram una riflessione che accompagna le sue ore di attesa per la gara più importante. Una riflessione che mette il gruppo e la sua unione al primo posto.

"Eccoci arrivati all'ultimo allenamento di questo Mondiale, dopo un processo fatto di tanti sacrifici, tanto lavoro. Oggi mi sento enormemente orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni rappresentando il nostro Paese. Con il sostegno di tutti voi, dei nostri cari, della nostra gente, abbiamo realizzato cose molto importanti per l'Argentina e vogliamo fare di più. Domani tutti insieme lotteremo tanto per quel sogno. Grazie Argentina", ha scritto.