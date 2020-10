Lazaro: “Al Gladbach per giocare, non penso al futuro. Il girone di Champions? Vogliamo vincere”

Intervenuto ai microfoni di Kicker, l’esterno dell’Inter oggi in prestito al Borussia Monchengladbach Valentino Lazaro ha parlato così del suo momento nel club tedesco ma non solo: “Non sto ancora pensando al mio futuro, non ho giocato una partita per il Borussia. Mi sono trasferito al Gladbach per giocare, per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Poi penseremo al resto, ma non vedo l’ora di giocare, mi sento bene.

La Premier l’anno scorso? Il fatto di avere l’Europeo ha giocato un ruolo importante nella mia scelta. Da qui ho deciso di farmi prestare dall’Inter per poter giocare regolarmente. Quindi sono stati presi contatti con i club in Germania. Alla fine, il mio istinto mi ha detto di provare la Premier League. Il girone? Confidiamo nei nostri punti di forza e abbiamo una forte volontà di vincere: altrimenti non recuperi un 1-0 a San Siro contro l’Inter”.