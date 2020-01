Lazaro-Newcastle, ci siamo: l’Inter evita una minusvalenza, ecco le cifre dell’affare

L’avventura all’Inter di Valentino Lazaro è già arrivata ai titoli di coda: l’esterno austriaco, prelevato la scorsa estate dall’Hertha Berlino, non ha convinto in questi primi mesi in nerazzurro, e già nei prossimi giorni potrebbe cambiare aria. Il suo agente si trova a Newcastle per discutere con i Magpies i dettagli del contratto: accordo vicino sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Un’operazione che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, eviterà all’Inter di far registrare una minusvalenza: “L’austriaco è vicino al passaggio al club inglese: il suo agente, Max Hagmayr, ieri era proprio a Newcastle per discutere i termini economici del contratto del suo assistito. Si tratta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20, cifra che permetterebbe all’Inter di evitare una minusvalenza in estate“.