Inter, vicina la soluzione per Lazaro. E stavolta i nerazzurri si assicurano i soldi

Il futuro di Valentino Lazaro sarà molto probabilmente un futuro lontano dall’Inter. Il laterale austriaco, che non si è mai espresso a livelli soddisfacenti per Conte, è stato prestato al Newcastle con un diritto di riscatto pari alla cifra pagata dall’Inter all’Hertha Berlino. Un riscatto pari a 23,5 milioni di euro che i Magpies non eserciteranno.

Su Lazaro c’è l’interesse di Hertha Berlino e Lipsia ma l’Inter sembra disposta a prolungare il prestito al Newcastle anche per la prossima stagione, a patto di inserire un obbligo di riscatto. L’Inter, scrive oggi il quotidiano inglese The Shields Gazette, potrebbe abbassare la cifra richiesta. I nerazzurri potrebbero portarla a quella necessaria per non fare minusvalenza. Assicurandosi, però, il riscatto certo da parte degli inglesi.