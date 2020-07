Mercato Inter, Bruce: “Lazaro? Ne parleremo a fine stagione. Sono soddisfatto di lui”

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Newcastle-Liverpool, Steve Bruce, manager dei Magpies, ha fatto il punto sulla situazione dei giocatori attualmente in prestito a St. James’ Park, ovvero Danny Rose, Nabil Bentaleb e Valentino Lazaro, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 24 milioni di euro dall’Inter:

“Ne parleremo al termine della stagione. Tutti e tre ci hanno sicuramente aiutato. Lazaro? Non ha avuto molte occasioni per giocare, ma sono comunque molto soddisfatto di lui“.

(Fonte: chroniclelive.co.uk)