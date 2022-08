CdS – Lazio-Inter, Inzaghi metterà Lukaku e Lautaro nelle condizioni di colpire

Lazio-Inter si avvicina e per i nerazzurri di Inzaghi sarà un primo vero test. Il tecnico studia la strategia per permettere ai suoi uomini migliori di incidere, come spiega il Corriere dello Sport: "L’importante per Inzaghi sarà metterli nelle condizioni di colpire. Magari abbassando il proprio baricentro, così da aumentare il campo a disposizione di Big Rom per scatenare i suoi "cavalli". Fondamentale anche restare stretti e compatti, in modo che transizione offensiva e, soprattutto, difensiva scattino coi tempi giusti. Significativo, comunque, che contro lo Spezia, per la prima volta da inizio estate, la porta nerazzurra sia rimasta inviolata. E non è stato solo merito della retroguardia, ma pure di un centrocampo più attento e dinamico, con puntuali coperture preventive. Non se ne potrà prescindere stasera contro la Lazio di Sarri".