LIVEBLOG / Donati, fallaccio su Barella ma è solo giallo. Tifosi scatenati

E’ stata una settimana intensissima per gli uomini del mercato nerazzurro, ma anche per i tifosi che seguono ogni loro movimento. Però adesso è il momento di tornare in campo. L’Inter è a Lecce, la città di Antonio Conte. Il mister però alla vigilia ha ricordato che le emozioni per lui contano meno di quanto tornare a vincere.

I sostenitori nerazzurri sanno quanto sia importante non perdere ulteriore terreno dalla vetta se si vuole restare a galla fino a fine stagione. Come sempre attesa e ansia si incroceranno dagli stadi alle case, ovunque gli interisti saranno per vedere la partita. E sui social arriveranno a raffica i loro commenti minuto per minuto. I più belli li raccoglieremo per voi nel nostro liveblog.