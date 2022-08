Lecce-Inter, gli ultimi 14 secondi: “Ecco cosa ha fatto Lukaku dopo il gol”

Il gol di Dumfries allo scadere di Lecce-Inter ha scatenato la gioia del popolo interista, che stava già per assaporare un amarissimo pareggio all'esordio in campionato. DAZN, in un suo speciale format, racconta così gli ultimi istanti del match: "Mancano 14 secondi alla fine di Lecce-Inter, ultimo tiro dalla bandierina. Lukaku si gira verso Dimarco, che è dalla parte opposta del campo: "Fede, vai tu a battere!".

E' troppo lontano e troppo tardi, mancano tempo ed energie per farsi altri 50 metri: bisogna calciare. Romelu dopo il gol corre dalla parte opposta verso il settore ospiti coi tifosi interisti: scarica tutta l'adrenalina in corpo tirando pugni per terra e poi ha pure la forza di esultare coi compagni. 100 kg sul gruppo, ginocchiata in faccia a Barella e pure due schiaffoni non proprio amichevoli: "Lo sapevo che dovevi battere tu".